Sara Curtis: nuovo record italiano nei 50 stile libero agli assoluti di Riccione

Il giorno dopo aver strappato a Federica Pellegrini il record italiano sui 100 stile libero, Sara Curtis ha ottenuto un altro primato, questa volta nei 50 sl, migliorando quello che già gli apparteneva. Agli assoluti primaverili in corso a Riccione la 18enne nuotatrice piemontese ha nuotato la distanza che predilige in 24"52 (quinta prestazione mondiale dell'anno), limando 4 centesimi al tempo che aveva ottenuto, sempre a Riccione ed in batteria, dodici mesi fa. Questa sera la attende la finale e non sono da escludere ulteriori exploit.