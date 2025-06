Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano nel doppio misto al Roland Garros

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto del Roland Garros battendo in finale per 6-4, 6-2 gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King. La coppia azzurra, già vincitrice dello Us Open lo scorso settembre, si è aggiudicata il titolo parigino conquistando così il secondo slam insieme.

L'impegno di Sara Errani a Parigi però non è finito, perchè domani in coppia con Jasmine Paolini giocherà la semifinale del torneo di doppio femminile contro la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Vavassori, che ha partecipato al doppio maschile con Andrea Bolelli, è stato invece eliminato.