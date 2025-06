Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al Roland Garros

Sorrisi e lacrime. Sara Errani e Jasmine Paolini non nascondono le emozioni mentre alzano la coppa da vincitrici del torneo di doppio del Roland Garros. Una coppia legata dentro e fuori dal campo.

"Voglio dire grazie a Sara. E' stato il suo ultimo torneo in singolare qui a Parigi, ed io vorrei dirle grazie davvero. Sei una ispirazione per me, sei una grande campionessa e persona, forse una persona migliore ancora migliore della grande tennista che sei. Mi hai reso una tennista migliore. E? bellissmo averti in squadra con me. Sei una leggenda per me".

La Errani si complimenta con le avversarie e non trattiene le lacrime: "Posso dire che questo il miglior campo del mondo e sul quale ho i migliori ricordi. Grazie Jasmine. Sei speciale: hai una energia positiva tutti i giorni. Ringrazio il nostro team, ci fate ridere tutti i giorni, ci fate vivere bene. Siamo fortunate. Ora voglio rendermi conto di quanto abbiamo fatto". Poi non chiude sulle proprie prospettive: Vedremo cosa prevederà il futuro".

Infine un ringraziamento in italiano delle due tenniste: "Grazie ai ragazzi italiani che hanno tifato per noi. Siete pazzeschi. L'anno scorso avevamo perso in finale. E' stata dura ma alla fine ce l'abbiamo fatta a vincere il torneo".