Sara Errani trionfa al Roland Garros in doppio misto con Andrea Vavassori

"Grazie ad Andrea, sei il mio migliore amico: è speciale essere qui con te, hai giocato benissimo". Sara Errani si gode l'ennesimo titolo della sua carriera, dove in doppio continua a brillare: dopo lo Us Open in misto con Vavassori è arrivato anche lo Slam parigino. "È bellissimo parlare con la mia squadra di tennis, lavorare ogni giorno. Grazie al pubblico, questo campo è speciale per me, ho grandiosi ricordi qui, ed è uno dei migliori tornei del mondo" le parole della tennista azzurra, al settimo trionfo in uno slam, cinque vinti nel doppio femminile in coppia con Roberta Vinci.

"Io e Sara siamo migliori amici, e siamo felicissimi di avere intorno un team allargato come il nostro. Grazie al Roland Garros per averci regalato una cornice così importante nella finale di oggi" le parole di Vavassori.