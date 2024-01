Sarri, Inter più forte, ma non accetto rigori per la Supercoppa.

"Oggi non ho intenzione di firmare per giocare ai rigori. Non ho mai firmato nemmeno una cambiale in vita, quindi non metto la mia firma su nulla. Affronteremo la sfida sul campo, anche se loro sono più forti". Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si è espresso in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter in Arabia Saudita. "Come stanno gli infortunati? Zaccagni continua a provare dolore al piede, speriamo di poterlo recuperare. Prima o poi dovrà fermarsi per guarire completamente. Taty non ha possibilità di recupero, anche se ieri si è allenato bene individualmente. Ieri Patric era fermo, speriamo di poterlo recuperare. Cataldi stamattina si sentiva meglio, ha avuto un problema intestinale". Non ha mai vinto la Supercoppa: quanto sarebbe soddisfacente per lei? "Tutti i trofei portano soddisfazione al gruppo squadra e allo staff, così come alla società. Ho detto - aggiunge Sarri - che c'è una differenza tra quelli che sono necessari dal punto di vista economico e quelli che non lo sono".