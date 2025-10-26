Sarri "la Lazio sta reagendo, con la società alcun dissidio"

"Nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 8 punti nonostante le assenze. La squadra sta reagendo da un mese e lo sta facendo molto bene. Incontro con Lotito e Fabiani? Normalissimo, non ho avuto nessun dissidio. Ho un buonissimo rapporto con entrambi, se è stato scritto qualcosa erano fake news". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN dopo la vittoria contro la Juventus.

"Abbiamo sofferto, ma in questa partita limitatamente. Son contento per i ragazzi e per il nostro pubblico. Basic? Si era un po' perso, era finito fuori lista, è stato bravo a rispondere presente. La componente umana è importante, l'ho visto molto cresciuto, ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti per questo", conclude.