Sarri su Mourinho, "Persona di alto livello" (Calcio, Lazio)

Oggi ho incontrato Mourinho e gli ho detto: "Sei un vero rompiscatole, ma ci vogliamo bene lo stesso. C'è il Mou personaggio e il Mou persona, quando fa il personaggio non mi piace, ma la persona è di alto livello". Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, rilasciate ai microfoni di Dazn dopo il pareggio a reti inviolate contro la Roma. "Il derby è una partita difficile da giocare e da gestire, se non la puoi vincere non la devi perdere", ha aggiunto Sarri, che si è poi soffermato sullo stato di Immobile: "Sta bene, è in crescita e si vede, speriamo che in queste due settimane possa allenarsi con continuità. Se è dispiaciuto per la mancata convocazione in Nazionale? No, mi ha detto che è anche meglio così, perché ha ricominciato ad allenarsi bene solo da poco".