Sarri sulla Supercoppa, Campionato arabo? Stelle sì, ma occorre valutare.

"Cosa penso del campionato arabo? L'arrivo di nomi importanti suscita interesse. Dal punto di vista dello sviluppo tecnico, però, bisogna valutare. In vista della semifinale di Supercoppa contro l'Inter, Maurizio Sarri si esprime sulla Lega calcistica araba: "I giocatori di talento possono aiutare, ma ci sono molti esempi che dimostrano come ciò non abbia favorito lo sviluppo di altre leghe, come accaduto anni fa in America. C'è interesse, anche se in Europa non è molto seguito. Auguro all'Arabia di sviluppare il proprio campionato". Successivamente, Sarri assicura che non avrà una discussione con l'ad della Lega calcio De Siervo dopo il botta e risposta riguardante i soldi e la Supercoppa in Arabia: "Domani avrà una discussione accesa con De Siervo? Io non litigo mai, lui sta svolgendo il suo lavoro. Quando faccio delle critiche, le rivolgo al calcio italiano. Mi piacerebbe che tornasse quello di 20 anni fa, non per creare polemiche inutili. Quando qualcuno esprime il proprio pensiero, penso che possa essere un aiuto per migliorare. Se lo fa in malafede, è un'altra storia"."