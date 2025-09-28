Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Sassuolo: Grosso, 'i rigori? decisioni frettolose'

'Sul primo in particolare era fallo di Zaniolo'

di Redazione Sport
28 settembre 2025
'Sul primo in particolare era fallo di Zaniolo'

'Sul primo in particolare era fallo di Zaniolo'

XWhatsAppPrint

"I rigori? Decisioni frettolose, a mio avviso, ma non ho visto le immagini quindi i miei giudizi valgono per quello che ho visto dal campo. Sul primo, in particolare, era fallo di Zaniolo. E a voler essere pignoli anche la trattenuta su Thorstvedt meritava qualcosa di più. Ma gli episodi vanno e vengono". Così Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato dei due calci rigore assegnati all'Udinese dall'arbitro Perenzoni, poi revocati dopo il controllo al Var.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su