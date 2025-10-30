Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Sassuolo: Grosso 'primo tempo bloccato, meglio nella ripresa'

"Una vittoria pesante, ma stiamo coi piedi per terra"

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
"Una vittoria pesante, ma stiamo coi piedi per terra"

"Una vittoria pesante, ma stiamo coi piedi per terra"

XWhatsAppPrint

Il Sassuolo vince ancora in trasferta con una diretta concorrente. E il tecnico Fabio Grosso si porta avanti nella lotta per la salvezza: "Un campo insidioso - ha detto - sul campo abbiamo messo tante cose positive e altre che naturalmente dobbiamo rivedere. È una vittoria pesante in uno scontro diretto".

"Il primo tempo è stato abbastanza bloccato, nella ripresa siamo stati bravi a pungere nei momenti giusti. Un campionato molto difficile soprattutto per chi arriva da sotto, vogliamo perseverare nel lavoro e giungere al nostro obiettivo", ha detto ancora l'allenatore neroverde. La forza del gruppo: "Ci stiamo conoscendo sempre meglio - ha sottolineato - ma dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra. Matic? Un giocatore top che si è calato benissimo nel contesto".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su