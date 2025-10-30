Sassuolo: Grosso 'primo tempo bloccato, meglio nella ripresa'

Il Sassuolo vince ancora in trasferta con una diretta concorrente. E il tecnico Fabio Grosso si porta avanti nella lotta per la salvezza: "Un campo insidioso - ha detto - sul campo abbiamo messo tante cose positive e altre che naturalmente dobbiamo rivedere. È una vittoria pesante in uno scontro diretto".

"Il primo tempo è stato abbastanza bloccato, nella ripresa siamo stati bravi a pungere nei momenti giusti. Un campionato molto difficile soprattutto per chi arriva da sotto, vogliamo perseverare nel lavoro e giungere al nostro obiettivo", ha detto ancora l'allenatore neroverde. La forza del gruppo: "Ci stiamo conoscendo sempre meglio - ha sottolineato - ma dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra. Matic? Un giocatore top che si è calato benissimo nel contesto".