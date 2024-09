Scaloni, ho convocato Dybala perché può servirmi in ogni momento

"La convocazione di Paulo non ha alcuna relazione con la sua permanenza in Italia. Lo apprezziamo per quello che fa sul campo. La chiamata è stata fatta pensando alla squadra, che potrebbe averne bisogno in qualsiasi momento. Viste le assenze di alcuni giocatori è un calciatore che può dare il suo contributo". Così Lionel Scalon, ct dell'Argentina che in nottata affronterà il Cile, ha risposto a una domanda sul suo 'ripensamento' a proposito del n. 21 della Roma, che in un primo momento non era stato inserito nella lista dei convocati dell'Albiceleste per queste partite di inizio mese valide per le eliminatorie mondiali del Sudamerica. Scaloni ha anche fatto capire che in avanti, vista l'assenza di Lionel Messi, ancora alle prese con problemi a una caviglia, pensa di schierare Julian Alvarez e Lautaro Martinez insieme. "Ripeterò, come sempre - ha detto il ct -, che hanno giocato insieme e possono coesistere. Dipende da cosa vogliamo fare e dalle condizioni fisiche, ma possono giocare insieme".