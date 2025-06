Scanavino 'la Juve dovrà essere competitiva per lo scudetto'

"Nella prossima stagione la Juve dovrà essere competitiva per lo scudetto". L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, indica ai microfoni di Dazn gli obiettivi per la prossima stagione.

"Partiamo da una squadra molto forte, composta anche da ragazzi giovani che hanno un anno in più di esperienza e su questa rosa si andranno a inserire alcuni giocatori nell'ottica di renderla sempre più competitiva", aggiunge il dirigente bianconero a Philadelphia per la partita del Mondiale per Club con i marocchini del Wydad AC.