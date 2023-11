Scaroni, "Milan sta bene, preoccupazione per il calcio italiano"

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante 'Sport Industry Talk', convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera, ha dichiarato: "Il Milan sta andando bene, abbiamo chiuso il bilancio in utile dopo tanti anni e abbiamo ottenuto risultati sportivi accettabili, quindi sono contento. Tuttavia, sono più preoccupato per quanto riguarda il calcio italiano e il futuro della Serie A: i diritti tv nazionali si sono conclusi in modo soddisfacente, ma non riusciamo ancora ad ottenere quanto vorremmo per i diritti tv internazionali". "Noi incassiamo 200 milioni, la Premier League 2,2 miliardi - ha aggiunto -. Ogni volta che vediamo provvedimenti di legge che invece di facilitare la nostra industria la rendono più povera, mi preoccupo, poiché i risultati sportivi dipendono da quanto incassiamo. Lo spettacolo del calcio è fatto dai protagonisti in campo, ma anche dal teatro in cui giocano. L'Italia ha il record di vetustà degli stadi, un record che non vorrei avere. Sono sempre qui a rammaricarmi per non essere riusciti, con denaro privato, quindi senza chiedere un euro ai contribuenti, a fare a Milano il più bello stadio del mondo. San Siro è stato ristrutturato con i soldi dei contribuenti".