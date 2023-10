Scelte giuste per l'Inter, Inzaghi e Lukaku

Non ho visto Lukaku, il mio pensiero l'ho già espresso in estate. Tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo qui, ma poi nel calcio come nella vita si prendono delle decisioni. Così ha dichiarato Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Roma. "Me ne sono fatto una ragione. Se l'avessi incontrato, l'avrei salutato senza alcun problema. Le mie scelte sono fatte per il bene dell'Inter", ha concluso.