Scherma: Cdm al via, 68 azzurri in pedana nel fine settimana

Si appresta a vivere un fine settimana intenso la scherma italiana, con 68 atleti azzurri in pedana. Tra giovedì 9 e domenica 12 novembre si aprirà la Coppa del Mondo 2023-2024, stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi, e saranno ben cinque le specialità impegnate tra Algeri (sciabola femminile e maschile), Legnano (spada femminile), Berna (spada maschile) e Istanbul (fioretto maschile). In tutti gli appuntamenti in calendario sono in programma sia competizioni Individuali che a Squadre, queste ultime importantissime in chiave Qualifica alle Olimpiadi 2024. Nella capitale algerina la sciabola arriva a ranghi completi. Il giovedì sarà dedicato alla fase a gironi e ai turni eliminatori per entrambe le prove Individuali. Venerdì 10 sarà la giornata clou della gara femminile. Il sabato invece spazio alla fase finale maschile. La domenica le due competizioni a Squadre. Pedane "di casa" per la spada femminile: a Legnano, da venerdì 10 a domenica 12, si svolgerà la 43ma edizione dello storico Trofeo Carroccio, tutta riservata alle donne. Sono 20 le azzurre del CT Dario Chiadò iscritte, diritto che ha l'Italia in quanto Paese ospitante. Stesso calendario di gare per gli spadisti di scena a Berna. Sono 12 gli azzurri attesi in Svizzera. Partirà dalla Turchia il cammino del fioretto maschile del CT Stefano Cerioni. A Istanbul, dove venerdì si disputeranno le fasi preliminari e sabato il tabellone principale della prova Individuale, con gara a Squadre domenica, mancherà l'oro iridato Tommaso Marini, che sta recuperando dall'infortunio alla spalla.