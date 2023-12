Scherma: cdm fioretto; Luperi terzo in Giappone, oro Massiales

Edoardo Luperi ha conquistato la medaglia di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Tokoname, in Giappone, che ha visto anche il quinto posto di Tommaso Marini, il settimo di Guillaume Bianchi e l'11/o di Filippo Macchi. Per l'Italia c'è il rimpianto di qualche derby di troppo, dato che Luperi ne ha affronti e vinti ben quattro. L'oro è stato vinto dallo statunitense Alexander Massialas, che ha battuto nella finale l'egiziano Mohamed Hamza. Il livornese Luperi è alla quarta medaglia della carriera nel circuito iridato, a quasi due anni di distanza dall'ultima (argento nel gennaio 2022 a Parigi). In semifinale, è stato sconfitto 15-13 da Hamza. Il campione mondiale Marini si è fermato nei quarti contro il portacolori di Hong Kong Chun Yin Ryan Choi, che nel finale ha effettuato il sorpasso decisivo imponendosi 15-13.