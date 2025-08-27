Scherma: mondiale paralimpico, Vio prima volta capo delegazione

"Sarà il mio primo Mondiale da Capo delegazione. Un'emozione grandissima". Maglia azzurra e logo della Federscherma sul petto, pronta a rappresentare l'Italia per una volta non in pedana ma da team leader, Bebe Vio Grandis racconta così le sue sensazioni, speciali, in vista della rassegna iridata paralimpica di Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud.

Dopo due medaglie d'oro, una d'argento e tre di bronzo alle Paralimpiadi, dopo sei titoli mondiali, un secondo e un terzo posto nelle kermesse iridate, e dopo tantissimi altri podi a livello internazionale, Bebe sente l'importanza del nuovo esordio. "Siamo pronti per la partenza. Fa molto strano leggere in convocazione questo ruolo: Capo delegazione. Ovviamente non ho smesso di fare scherma. Sono solo in una fase di stop, alle prese con i soliti acciacchi. Ma sono emozionatissima all'idea di essere lì al fianco della mia squadra, e spero di essere all'altezza offrendo tutto il mio supporto".

Come dopo Tokyo, anche l'anno post Parigi ha 'imposto' una pausa alla schermidrice paralimpica azzurra, che punta a Los Angeles 2028.