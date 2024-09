Schillaci: Donadoni 'uomo semplice, pezzo di vita che se ne va'

"Ricordo una ragazzo dalla grande semplicità, voglia e determinazione. Io l'ho vissuto a Italia '90, quelle che mi sono rimaste impresse sono proprio queste caratteristiche; la sua grinta nel cercare di esprimere le sue doti e il suo talento ma tutto condito da una grande semplicità. Una cosa che rimarrà sempre impressa nella mia memoria e anche in quella di tutti noi che lo abbiamo vissuto". Così, parlando con l'ANSA, Roberto Donadoni, ex commissario tecnico dell'Italia e compagno di squadra ai mondiali di Italia '90, ricorda Totò Schillaci. "E' stato un periodo speciale per lui, per noi e sono molto addolorato perché mai avrei immaginato una cosa simile, è un pezzo di vita che se ne va", prosegue. Donadoni, poi, sottolinea come Schillaci fosse "quasi incredulo di aver raggiunto un obiettivo così importante come quello di giocare in Nazionale ed essere protagonista in un mondiale. Questo ha significato molto per noi. Quello è stato assolutamente il suo mondiale", conclude.