Schuurs interviene a Bologna per Torino, ok" (90 characters)" Il difensore del Torino, Perr Schuurs, è stato operato presso la Clinica Toniolo di Bologna per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La riabilitazione comincerà tra un paio di settimane, la sua stagione è quindi finita.