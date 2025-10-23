Sci: Bassino, 'nuova sfida da affrontare al massimo'

"Intendo affrontare questa nuova prova al massimo delle mie forze: nella mia carriera sono stata molto fortunata e non ho mai avuto gravi infortuni sino a ieri, si tratta di una nuova sfida": lo dice Marta Bassino, gigantista azzurra operata ieri in tarda serata dopo la caduta in allenamento in Val Senales che le ha provocato la frattura del piatto tibiale. Bassino dovrà stare ferma tra i quattro e i sei mesi, una prognosi che ne compromette la partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina.

"Ho già cominciato con la fisioterapia per tenere abbastanza mobile il ginocchio, per un mese intero non potrò appoggiare la gamba. Adesso penso solamente a guarire, un ginocchio alla fine si aggiusta, purtroppo è un incidente di percorso che può capitare nella carriera di uno sportivo", aggiunge il cui decorso post-operatorio prosegue regolarmente.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo sarà dimessa domani mattina e proseguirà il percorso riabilitativo già cominciato in queste ore. E' la stessa Marta a raccontare quanto le è accaduto. "Ero su un tratto di piano in fondo alla pista Leo Gurschler - le sue parole - e mi avviavo verso il raccordo che portava alla stradina, dove il giorno precedente gli impiantisti erano passati a lisciare e la neve era bellissima. Purtroppo si è formato qualche grumo di neve e quando sono arrivata su una lunga sono scivolata, mi ha preso lo sci sinistro e di conseguenza mi sono completamente impuntata: il ginocchio ha fatto perno e ho sentito crac".