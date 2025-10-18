Sci: Brignone, 'miglioro ma non so quando rimetterò sci'
'Lunedì torno al JMedical, complicato dare date precise'
"Io non ho, da quando mi sono fatta male, delle date precise. E' complicato darle. Lavoro settimana per settimana. Miglioro e lavoro tanto. Da dopodomani torno in JMedical fino a quando non sarò in grado di rimettere gli sci": lo dice Federica Brignone durante il Media Day della FISI.
"Sono sorpresa dell'affetto ricevuto in generale. Non è scontato e ringrazio. Ma ne avrei fatto a meno e mi sarei tenuta la gamba sana", aggiunge.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su