Sci: Brignone, 'miglioro ma non so quando rimetterò sci'

"Io non ho, da quando mi sono fatta male, delle date precise. E' complicato darle. Lavoro settimana per settimana. Miglioro e lavoro tanto. Da dopodomani torno in JMedical fino a quando non sarò in grado di rimettere gli sci": lo dice Federica Brignone durante il Media Day della FISI.

"Sono sorpresa dell'affetto ricevuto in generale. Non è scontato e ringrazio. Ma ne avrei fatto a meno e mi sarei tenuta la gamba sana", aggiunge.