Sci: Brignone vince il gigante di Aare, Bassino quarta

Una seconda manche strepitosa ha permesso a Federica Brignone di vincere lo slalom gigante di coppa del mondo femminile di Aare, il penultimo della stagione. Per lei, a 33 anni, è il quinto successo stagionale ed il 26/o in carriera, che soprattutto le tiene in corsa per la coppa di disciplina. La svizzera Lara Gut-Behrami, oggi terza dietro all'azzurra e alla svedese Sara Hector, ha 745 punti nella classifica di gigante contro i 650 dell'italiana. Ai piedi del podio, quarta, l'altra azzurra Marta Bassino.