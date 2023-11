Sci: cdm; 2/a prova Beaver al francese Sarrazin

Con il tempo di 1.38.09 il francese Cyprien Sarrazin è stato il più veloce nella 2/a prova cronometrata in vista delle due discese di cdm in programma venerdì e sabato a Beaver Creek, in Colorado (Usa), e seguite domenica da un superG. Secondo tempo - in una prova con interruzioni per diverse brutte cadute - per il canadese James Crawfor con un distacco di 78 centesimi e terzo per lo svizzero Niels Hintermann indietro di 80 centesimi. Quarto nella prova di martedi, il miglior azzurro e' stato anche in questa seconda cronometrata Mattia Casse pero' solo 9/o con un ritardo di un secondo e 55 centesimi. Piu' indietro Florian Schieder (+1.94) e Guglielmo Bosca (+2.08) ma ancor più' Dominik Paris (+2.18) e Christof Innerhofer (+2.28). Per domani è in programma un'ultima prova.