Sci: cdm; austriaca Scheib guida gigante a Soelden, fuori Goggia

L'austriaca Julia Scheib è nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Soelden, gara d'apertura della stagione 2025/26. Con 1.07.80, Scheib precede la statunitense Paula Moltzan (1.09.08) e la crata Zrinka Ljutic (1.09.12). Non ha finito la manche Sofia Goggia, che ha agganciato in rotazione una porta sul muro mentre stava segnando l'11/o tempo intermedio.

La miglior azzurra, dopo la discesa delle prime trenta atlete al via, è al momento la veneta Asja Zenere, 19/a. Decisamente più indietro la valdostana Giorgia Collomb mentre è uscita sul muro anche Lara Della Mea. Da segnalare la buona prova della statunitense Mikaela Shiffrin - 30 anni e sciatore più vincente della storia con 101 successi in coppa - che con l'alto pettorale 20 ha chiuso sesta.

Sui 3.000 metri del ghiacciato Rettebanch, con temperature nettamente sotto zero, il tempo ha retto nonostante le previsioni non ottimali. C'è' solo un forte vento nella zona di partenza e visibilità non perfetta per il cielo coperto. La pista, dal fondo ghiacciato, è caratterizzata da un lungo difficile muro e da una parte finale per velocisti.