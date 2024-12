Sci: Cdm, brutta caduta del francese Noël in gigante

Il campione olimpico francese Clément Noël, vincitore dei primi due slalom della stagione di Coppa del Mondo, è caduto pesantemente durante la prima manche del gigante di Val d'Isère ed è in dubbio per lo slalom di domani. Partito con il pettorale 31, sotto una forte nevicata e con scarsa visibilità, Noel ha colpito frontalmente una delle porte dopo 45 secondi di corsa ed e poi finito nelle reti di protezione. Si é subito rialzato, ma é parso sofferente alla gamba destra. Ha potuto rimettersi gli sci per scendere fino al fondo della pista, appoggiandosi solo sulla sinistra. In zona arrivo il francese, che aveva scelto di schierarsi oggi nel suo primo gigante invernale, sembrava soffrire di dolori alla caviglia destra e aveva alcuni denti rotti. Vincitore dei primi due slalom invernali di Levi (Finlandia) e Gurgl (Austria) il mese scorso, Noël ha puntato domenica alla Val d'Isère, sua località di adozione fin dall'adolescenza, per la terza vittoria in tre gare tra i pali. La seconda manche è in programma dalle 13:00.