Sci: cdm; cancellata anche 3/a prova discesa Zermatt-Cervinia

Dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore, e' stata cancellata per troppa neve in pista anche la terza ed ultima prova in vista delle due discese di cdm uomini di domani e dopodomani sulla Gran Becca tra Zermatt e Cervinia. Si spera cosi' di ripulire e preparare al meglio il tracciato per le due gare, sempre che il maltempo non abbia ancora una volta la meglio. E' stata cosi' disputata solo la prima prova di mercoledi' scorso su una pista sconosciuta agli atleti.