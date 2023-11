Sci: cdm; gigante Killington, in testa Robinson con Bassino 4/a

La neozelandese Alice Robinson in 55.97 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Killington. Dietro di lei, con una classifica molto stretta che vede le prime cinque comprese in un distacco di 23centesimi, ci sono la svedese Sara Hector in 56.03 e la svizzera Lara Gut Behrami in 56.05. Miglior azzurra, con il quarto tempo in 56.18, è la piemontese Marta Bassino. Subito alle sue spalle, con il quinto tempo in 56,2O, è finita la campionessa Usa Mikaela Shiffrin mentre è sesta in 56.45 Federica Brignone, con soli 48 centesimi di ritardo da Robinson. Per l'Italia c'è poi una super Sofia Goggia - che nel 2016 fu terza nel primo gigante disputato a Killington ottenendo il primo podio della sua strepitosa carriera - piazzatasi in 14/a posizione con il tempo di 57. 54 e l'alto pettorale 31. Poi Roberta Melesi in 58.53 mentre certamente fuori tempo massimo per l'ammissione alla seconda manche sono invece finite le altre due azzurre Asja Zenere ed Elisa Platino, entrambe in 58.90. Stesa sorte per Beatrice Sola in 1.00.22. Si gareggia sulla pista Superstar, con un lungo costante pendio, 10 gradi sotto zero, una fondo duro e ben lucidato da un po' di vento. Seconda manche alle ore 19 italiane.