Sci: Cdm; lo svizzero Murisier vince in discesa a Beaver Creek

Il 32enne svizzero Justin Murisier ha vinto la prima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo, sulla pista 'Birds of Prey', di Beaver Creek, in Colorado. Murisier, alla prima vittoria in Coppa della sua carriera, ha sciato in 1'40″04, e ha preceduto di due decimi il connazionale Marco Odermatt. Terzo posto per lo sloveno Miha Hrobat, a 35 centesimi. Male gli italiani: il migliore è stato Dominik Paris, solo 17/o.