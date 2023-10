Sci: Cdm, otto slalomiste per la trasferta a Levi

Sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese di Coppa del mondo sulla pista di Levi, dove sono in programma due slalom femminili sabato 11 e domenica 12 novembre. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e della debuttante Emilia Mondinelli, diciannovenne piemontese di Alagna Valsesia tesserata per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, laureatasi campionessa italiana seniores della specialità a La Thuile in marzo e pure nella categoria giovani a Bormio in aprile, accompagnate dall'allenatore responsabile Roberto Lorenzi e dal tecnico Giancarlo Bergamelli. Il gruppo partirà dall'Italia domani per allenarsi direttamente nella località di gara.