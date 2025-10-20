Sci: Cdm parte da Soelden, Goggia guida 9 azzurre in Gigante

Coppa del Mondo di sci alpino al via. Nell'anno olimpico si apre sabato l'edizione 2025/26 con il consueto appuntamento sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach sopra Soelden, dove si disputerà il gigante femminile. Assente la detentrice della sfera di cristallo, Federica Brignone, che prosegue il proprio percorso riabilitativo, saranno comunque nove le azzurre iscritte, capitanate da Sofia Goggia e Marta Bassino, alle quali si aggiungono Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti. Completano il team Giulia Valleriani e Laura Steinmair che hanno vinto le selezioni disputate nei giorni scorsi in Val Senales. Diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport per le due manches che prenderanno il via alle ore 10.00 e 13.00.

La squadra diretta da Gianluca Rulfi ha iscritto quattro volte il suo nome nell'albo d'oro della gara con Federica Brignone (2024 e 2015), Marta Bassino (2020) e Denis Karbon (2007).

Domenica sarà invece il turno degli uomini (ore 10.00 prima manche, ore 13.00 seconda manche con diretta tv su RaiSport ed Eurosport), dove verranno schierati Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger, che ha vinto le selezioni disputate nei giorni scorsi. Sul celebre pendio a pochi chilometri con l'Alto Adige il team azzurro registra solamente due posti d'onore con Max Blardone nel 2004 e Manfred Moelgg nel 2012.