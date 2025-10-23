Acquista il giornale
Sci: Colturi 'tornare italiana? Vivo il presente'

di Redazione Sport
23 ottobre 2025
"Disputare le Olimpiadi è già un sogno ma non mi farà strano gareggiare per l'Albania. Siamo con loro da tre anni, dalla prima affiliazione FIS: ci supportano, promuovono lo sci in un Paese con poca storia negli sport invernali. Questo mi fa piacere, come di poter continuare il mio percorso con i miei genitori che mi hanno sempre seguita. Tornare a gareggiare in futuro per Italia? Vivo il presente". Lo dice, al telefono con ANSA, Lara Colturi, a poche ore dalla prima gara stagionale a Soelden.

"Non penso ancora alle Olimpiadi - aggiunge Colturi, la più giovane atleta a podio in Gigante in Coppa del Mondo - nel senso che ci sono tante gare prima e mancano alcuni mesi. Vivo sul prossimo allenamento, sulla prossima gara. Non ho mai gareggiato né mi sono mai allenata a Cortina. Ci sono andata a sciare con delle amiche la scorsa stagione e la pista mi è piaciuta molto. Devo continuare a divertirmi: pensare ai risultati non aiuta, mi metterebbe solamente pressione".

