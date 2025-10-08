Sci: consorzio Val di Fiemme-Obereggen presenta novità 2025-2026

Stagione invernale al via nel cuore delle Dolomiti per lo storico consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme-Obereggen composto da Alpe Cermis, Alpe Lusia, Passo Rolle e Latemar Dolomites (Obereggen, Pampeago e Predazzo) presieduto da Siegfried Pichler e coordinato da Flavio Delvai. Proprio Delvai, nella consueta presentazione della stagione invernale 2025-2026 al ristorante Alla Borsa di Valeggio sul Mincio, ha enunciato le novità agli Sci Club di Verona, Brescia, Mantova e relative province. Erano presenti anche i rappresentanti di San Martino di Castrozza con la presidente nazionale Anef Valeria Ghezzi, del Civetta e Alpe Lusia Passo San Pellegrino. Delvai ha evidenziato subito un concetto legato alle Olimpiadi invernali "Milano-Cortina" che vedranno il palcoscenico della Val di Fiemme assegnare un terzo delle medaglie olimpiche tra sci di fondo, salto dal trampolino e combinata nordica. "Le Olimpiadi costituiscono un evento unico nella Storia" ha sottolineato Delvai "ci tengo però ad evidenziare che durante il periodo olimpico tutti gli impianti di risalita e le piste del compresorio Val di Fiemme-Obereggen saranno regolarmente aperte. Solo da lunedì 2 a mercoledì 25 febbraio 2026 sarà chiusa esclusivamente la cabinovia che collega la stazione a valle di Predazzo col comprensorio del Latemar Dolomites. L'accesso a questo comprensorio sarà garantito dalla vicina Pampeago in Val di Fiemme e da Obereggen nella bolzanina Val d'Ega". Delvai ha sottolineato, in vista della nuova stagione, la conferma lo skipass Junior fino ai 18 anni". Non solo. "Le novità riguardano principalmente il comprensorio Latemar Dolomites con la nuova cabinovia di Pampeago che sostituisce la storica seggiovia Latemar, il ristorante Absam e il rinnovamento della seggiovia Absam-Maierl ad Obereggen, un nuovo parcheggio da 200 posti auto a Bellamonte, il rinnovamento del rifugio Paion al Cermis". Sarà Obereggen, perla delle Dolomiti nel comprensorio del Latemar ad aprirà per primo i tornelli nel Dolomiti Superski. L'appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 08,30, quindi con le sciate in notturna, dalle ore 19; a seguire si svolgerà la festa d'inizio stagione alla stazione a valle di Obereggen.