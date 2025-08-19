Sci: Coppa Europa; il 19 dicembre lo slalom di Obereggen

La 42esima edizione della Coppa Europa di Obereggen si svolgerà venerdì 19 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). Lo slalom maschile di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. Nell'edizione 2024 vinse lo slalom maschile di Obereggen, sul muro della pista Maierl (pendenza massima 55%), il francese Antonie Azzolin (1:40.09) davanti al finlandese Jesper Pohjolainen (1:40.13) e al norvegese Andreas Sandvik (1:40.14). La pista Maierl sarà preparata, come vuole la tradizione, dal comitato organizzatore presieduto da Eduard Pichler e vicepresidente Simon Neulichedl, in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar SpA presieduta da Siegfried Pichler e guidata dall'amministratore delegato Benjamin Kirchmaier col supporto dell'Associazione Sportiva Amatoriale Nova Ponente guidata da Florian Zelger, la Scuola Sci e Snowboard Obereggen presieduto da Thomas Prinoth. La stagione di Obereggen e del comprensorio del Latemar proseguirà nel 2026 con gli eventi sportivi nello snowpark, una delle culle internazionali dello snowboard e freestyle.