Sci: Fis, positivo il controllo neve per il via a Soelden
Gigante donne e uomini in programma il 25 e 26 ottobre
Dopo il controllo neve positivo sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden, in Austria, i tecnici della Fis hanno dato il proprio via libera alle gare. La prossima stagione di Coppa del Mondo - che in febbraio avrà come momento centrale le Olimpiadi in Italia - può così partire regolarmente con le tradizionali gare austriache. Sui 3.000 metri del ghiacciaio sono in programma il 25 ed il 26 ottobre un Gigante donne ed un Gigante uomini.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su