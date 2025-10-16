Sci: Fis, positivo il controllo neve per il via a Soelden

Dopo il controllo neve positivo sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden, in Austria, i tecnici della Fis hanno dato il proprio via libera alle gare. La prossima stagione di Coppa del Mondo - che in febbraio avrà come momento centrale le Olimpiadi in Italia - può così partire regolarmente con le tradizionali gare austriache. Sui 3.000 metri del ghiacciaio sono in programma il 25 ed il 26 ottobre un Gigante donne ed un Gigante uomini.