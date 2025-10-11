Sci: Goggia 'consapevole di quanto valgo,bene in tre discipline'

"Sono molto contenta della preparazione che sono riuscita a fare. Sono consapevole di quel che valgo e penso di poter essere competitiva in tre discipline". Sofia Goggia è pronta per la nuova stagione della neve che culminerà nelle Olimpiadi in casa di Milano-Cortina: la campionessa azzurra, ospite al Festival dello sport ai microfoni di Sky ha spiegato di aver lavorato sulla competitività in discesa, super G e gigante. "Ho dedicato tempo equo a tutte e tre - ha detto la sciatrice -. Chiaramente nel Gigante c'è un po' di lavoro da fare, però in velocità mi sono sentita bene in Sudamerica e il percorso tecnico che ho intrapreso sta iniziando a dare i suoi frutti. Nelle discese veloci, dove ci sono tante curve sopra i 100 km/h, penso di essere pericolosa, c'è qualcosa da sistemare nelle basse velocità. Alle Olimpiadi ci penseremo da febbraio, prima bisogna andar forte in Coppa del Mondo".