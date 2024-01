Sci, Gut Behrami trionfa nel superG ad Altenmarkt, Melesi sesta a sorpresa

La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami ha ottenuto il suo 40° successo e il 81° podio nella sua straordinaria carriera, vincendo il secondo superG ad Altenmarkt-Zauchensee con un tempo di 1.14.95. Sul podio insieme a lei, le austriache Cornelia Huetter, vincitrice del superG di venerdì, con un tempo di 1.15.20, e Mirjam Puechner con un tempo di 1.15.21. Nella gara non esaltante per l'Italia, caratterizzata da numerosi errori decisivi, la sorpresa è stata la lombarda di 27 anni Roberta Melesi, che ha ottenuto il sesto posto con un tempo di 1.15.34, il miglior risultato della sua carriera. Segue Sofia Goggia all'ottavo posto con un tempo di 1.15.43. Federica Brignone, invece, si è classificata all'undicesimo posto con un tempo di 1.15.60, perdendo così un'altra occasione per recuperare punti importanti sulla leader della classifica generale, l'americana Mikaela Shiffrin. In una breve gara di superG con partenza abbassata a causa di fastidiosi venti, soprattutto in quota, l'Italia ha ottenuto risultati meno brillanti con Laura Pirovano al tempo di 1.15.92, Nicol Delago al tempo di 1.16.41 e Marta Bassino al ventesimo posto con un tempo di 1.16.43. La Coppa del Mondo femminile si sposterà a Flachau per uno slalom speciale notturno. A Flachau tornerà in pista Mikaela Shiffrin, che aveva saltato le gare di Altenmarkt per allenarsi e che sabato era volata in Svizzera per stare vicino al suo fidanzato Aleksander Kilde, il norvegese che si era infortunato nella discesa di Wengen riportando fortunatamente solo la lussazione di una spalla.