Sci: Gut-Behrami vince superG Kvitfjell, azzurra Brignone sesta

La svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto in 1'33"52 il primo superG di Kvitfjell, valido come recupero di uno di quelli cancellati in Val di Fassa. Per la moglie del calciatore Valon Behrami, 33 anni, è la 45/a vittoria in carriera e l'8/a stagionale che la spinge sempre più verso la conquista della sua seconda coppa del mondo, oltre a quella di disciplina. Con lei sul podio - in una gara con distacchi minimi - le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puechner. Miglior azzurra Federica Brignone, sesta 1'33"83, con una bella prova compromessa però nei tratti di scorrimento iniziale e finale. La corsa per la coppa di superG, quando mancano due gare, per lei si complica. Per l'Italia - in un superG con temperature primaverili, fondo molto umido e neve quasi primaverile trattata con sale per compattarla sulla pista Olympiabakken delle olimpiadi di Lillehammer con alcune difficili curve e lunghi tratti pianeggianti - c'è poi la giovane gardenese Teresa Runggaldier, figlia dell'ex campione azzurro Peter, buona 13/a. Poi ci sono Marta Bassino 15/a e più indietro, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Nicol Delago. Domani a Kvitfjell ancora un superG, il penultimo della stagione.