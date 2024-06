Sci: il 16 dicembre la 41/a Coppa Europa a Obereggen

Resa nota la data della Coppa Europa di sci di Obereggen, la più antica del circuito continentale, nel cuore del comprensorio dolomitico dello Ski Center Latemar ad appena 20 minuti da Bolzano, La 41esima edizione dello slalom si svolgerà lunedì 16 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. Nell'edizione 2023 vinse lo slalom di Obereggen lo svizzero Schmidiger, secondo il francese Amiez, terzo l'austriaco Rueland. Nel frattempo è iniziata la stagione estiva a Obereggen con i percorsi Avventura. Si tratta di percorsi con audio-giochi interattivi che hanno incontrato fin da subito l'alto gradimento di famiglie e singoli escursionisti. Piccini con i propri genitori entrano in contatto diretto con i magici racconti delle Dolomiti, la tempesta Vaia, le leggende di cacciatori e bracconieri. Tutti ingredienti dei percorsi avventura per bambini tra i 6 e i 14 anni. Obiettivo: la conoscenza della montagna e della sua storia. Rappresentata su tre sentieri da installazioni, gioco-libri, mappe, audio-giochi interattivi ed una App. I ragazzi si possono dilettare e risolvere enigmi analogici e digitali. Tutta la famiglia si unisce in questa avventura per raccogliere attivamente punti preziosi che contribuiscono alla riforestazione dei magici boschi montani. Tra i sentieri ecco quello dedicato alla "La Furia di Vaia", escursione audio gioco della durata di 2 ore sulla distanza di 2,5 chilometri. La Storia racconta che durante la notte, la tempesta Vaia si è abbattuta sulla regione del Latemar, lasciando dietro di sé un paesaggio di devastazione. Pallido e stanco per la notte insonne, Toni spegne la radio. La tua famiglia sta trascorrendo una vacanza autunnale nel maso dei suoi genitori, il Jörgelhof. Vi siete appena seduti con una tazza di tè quando Klara, la sorella di Toni, irrompe nella stube: il suo amato vitello Peppi è sparito! Frettolosamente vengono recuperate le cose più indispensabili e si parte immediatamente alla ricerca dell'animale perduto, attraverso un paesaggio forestale completamente devastato. Alberi caduti, torrenti impetuosi: molte situazioni pericolose e insidiose vi aspettano per essere superate. I percorsi Avventura costituiscono una delle attrazioni di quel magico mondo chiamato Latemarium nel cuore dello Ski Center Latemar, composto dalla stessa Obereggen con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Latemarium è rappresentato da una fitta rete di sentieri tematici, ideali per escursioni a piedi in famiglia ed in bicicletta nell'ambito di una politica ambientale che qui è sempre stata orientata sulla sostenibilità. Latemarium è aperto fino a domenica 6 ottobre (tutti i giorni).