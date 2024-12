Sci: Lindsay Vonn ricomincia in Colorado, chiude 24/a in discesa

L'ex campionessa olimpica e mondiale Lindsey Vonn ha iniziato il suo percorso di ritorno in Coppa del Mondo all'età di 40 anni, completando sabato la sua prima discesa libera dopo quasi sei anni di inattività sciistica. Vonn, una delle più grandi sciatrici di Coppa del Mondo di tutti i tempi, ha abbandonato lo sport nel 2019 dopo una serie di gravi infortuni, ma da quando è stata sottoposta a una protesi al ginocchio destro in aprile non ha più avuto dolori. L'82 volte vincitrice di gare di Coppa del Mondo ha partecipato al "Fis Fall Festival", un evento di secondo livello, a Copper Mountain in Colorado, ed è caduta due volte nelle discese di oggi. L'americana si è piazzata al 24/o posto su un gruppo di 43 concorrenti, a 1" 44 dalla vincitrice austriaca Mirjam Puchner. Vonn ha dichiarato di utilizzare l'evento di questa settimana, che prevede altre gare, come "occasione di allenamento" in vista del rientro nel circuito di Coppa del Mondo. L'evento si è svolto in sordina, ma c'era una piccola folla radunata per assistere al suo ritorno e per la statunitense ci sono stati tanti applausi al traguardo. Intanto la Fis, la federazione internazionale dello sci, ha reso noto che la Vonn ha richiesto una "wild card" per partecipare a due gare di super-G a St. Moritz il 21 e 22 dicembre, approfittando di un nuovo sistema di inviti che consente alle ex star di tornare nel circuito d'élite dopo anni di assenza dalle competizioni e di avere posizioni di partenza migliori. Quando si è ritirata, la Vonn era la sciatrice femminile più decorata con 82 vittorie in Coppa del Mondo. Il suo record è stato superato dalle 99 dell'altra statunitense Mikaela Shiffrin. Vonn ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel 2004 e ha vinto tre medaglie olimpiche, tra l'oro in discesa libera a Vancouver 2010. In carriera ha vinto anche 4 Coppe del mondo.