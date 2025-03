Sci: malore ad addetto pista, superG donne sospeso a La Thuile

SuperG femminile di Coppa del mondo di sci sospeso per circa mezz'ora a La Thuile per soccorrere un addetto alle piste che ha avuto necessità di cure nell'ultimo tratto della pista 3 Franco Berthod. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano in elicottero. Quando sono scese dieci atlete guida il superG la tedesca Emma Aicher, davanti alle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone.