Sci: Marta Bassino si frattura tibia, Giochi a rischio

Pesante stop per Marta Bassino, con dubbio sul possibile recupero per i Giochi di Milano Cortina 2026: la gigantista azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, in una caduta in allenamento, con la squadra femminile, in Val Senales in vista dell'apertura della Coppa del mondo sabato a Soelden.

La ventinovenne piemontese stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata. Immediatamente assistita dalla commissione medica FISI, si è recata all'ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura, poi confermata da una Tac.

Bassino e' ricoverata nella clinica La Madonnina di Milano, e sara' operata stasera dal dottor Andrea Panzeri.