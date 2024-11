Sci nordico: al via la coppa del mondo, undici azzurri convocati

Si alza il sipario anche sulla coppa del mondo di sci nordico. Sono undici (sette uomini e quattro donne) i fondisti convocati dal responsabile tecnico Marcus Cramer per la prima tappa in programma sulla pista finlandese di Ruka, dove si disputeranno venerdì 29 novembre una 10 km a intervalli in tecnica classica, sabato 30 una sprint in tecnica classica e domenica 1 dicembre una 20 km mass start in tecnica libera. Alle gare saranno presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Nicole Monsorno.