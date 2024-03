Sci: Odermatt vince ad Aspen gigante e coppa, bene gli azzurri

Inarrestabile, il campione svizzero Marco Odermatt ha vinto in 2.07.87 anche il gigante di cdm di Aspen, recupero di Soelden, conquistando cosi' con tre gare di anticipo sulla fine della stagione anche la sua terza coppa di disciplina dopo aver già vinto una settimana fa la sua terza grande coppa del mondo in serie. Con lui sul podio il connazionale Loic Meillard in in 2.08.01 ed il norvegese Atle Lie Mcgrath in 2.08.68. Bella gara degli italiani su un tracciato molto difficile - con il 36 % degli atleti finiti fuori già nella prima manche - con il trentino Luca De Aliprandini 5/O in 2.08.90 ed Alex Vinatzer 6/o in 2.09.00, capaci di rimontare rispettivamente quattro e due posizioni rispetto alla prima manche. E' stato il miglior gigante azzurro dell stagione. Fuori invece Giovanni Borsotti che era 19/o dopo la prima manche. Domani ad Aspen ancora un gigante, il nono della stagione. Odermatt - vinti tutti i primi otto - punta all'ennesimo successo. A Kvitfjell, in Norvegia invece le ragazze jet - cancellata la discesa per non aver potuto disputare nemmeno una prova a causa di neve e nebbia - domani saranno impegnare in un SuperG, recupero di uno dei due annullati in val di Fassa. Federica Brignone è in corsa per la coppa di disciplina.