Sci: Roda, sicurezza? Problema è la velocità, interverrà Fis

"Ho proposto di fare per la velocità piste che siano d'allenamento con gli stessi standard di quelle da gara, che siano mantenute dalla FIS: la federazione internazionale deve investire su questo perché è importante. E devo dire che proprio ieri è stato accettato questo percorso e il 21, che è tra pochi giorni, il Consiglio della FIS deve deliberare questa iniziativa": lo dice il presidente della FISI Flavio Roda a margine del Media Day tornando sul tema sicurezza, diventato urgente anche dopo la tragica morte di Matteo Franzoso.

Secondo Roda "il problema di fondo è la velocità, le vie di fuga non sono più sufficienti, non c'è più lo spazio sufficiente e l'impatto anche nelle reti diventa devastante"