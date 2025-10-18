Acquista il giornale
Sci: Roda, sicurezza? Problema è la velocità, interverrà Fis

'Percorso comune: piste allenamento avranno standard di gara'

di Redazione Sport
18 ottobre 2025
"Ho proposto di fare per la velocità piste che siano d'allenamento con gli stessi standard di quelle da gara, che siano mantenute dalla FIS: la federazione internazionale deve investire su questo perché è importante. E devo dire che proprio ieri è stato accettato questo percorso e il 21, che è tra pochi giorni, il Consiglio della FIS deve deliberare questa iniziativa": lo dice il presidente della FISI Flavio Roda a margine del Media Day tornando sul tema sicurezza, diventato urgente anche dopo la tragica morte di Matteo Franzoso.

Secondo Roda "il problema di fondo è la velocità, le vie di fuga non sono più sufficienti, non c'è più lo spazio sufficiente e l'impatto anche nelle reti diventa devastante"

