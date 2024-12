Sci: scontro tra atleti e Fis sulle sponsorizzazioni

Un gruppo di atleti di punta della mondo dello sci, tra i quali anche Mikaela Shiffrin che con 99 vittorie è l'atleta più vincente della storia, hanno chiesto "trasparenza" alla Fis sull'offerta che avrebbe rifiutato riguardante 400 milioni di dollari messi sul piatto dal fondo di investimenti Cvc per gestire insieme diritti e sponsorizzazioni delle gare di coppa del mondo nei diversi paesi. Fis ha replicato con una nota negando di aver respinto il progetto e dicendo che in sostanza non c'è stato alcun approfondimento in quanto mancano parecchi dettagli dell'offerta. In più Fis - che da tempo cerca di far fruttare al meglio la coppa del mondo centralizzando la gestione commerciale ma scontrandosi in questo con alcune importanti federazioni nazionali e prestigiose località che temono di rimetterci - ha sostenuto di essere ben capitalizzata e di non aver bisogno di investimenti esterni.