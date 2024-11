Sci: slalom Coppa Europa Obereggen 'in pista' anche su Rai Sport

Occhi puntati sulla più antica gara di Coppa Europa attualmente nel circuito internazionale: la 41esima edizione dello slalom maschile di Obereggen in programma lunedì 16 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno lo slalom in Alta Badia il 23 dicembre. Nell'edizione 2023 vinse lo slalom di Obereggen lo svizzero Schmidiger, secondo il francese Amiez, terzo l'austriaco Rueland. La cronaca della gara sarà trasmessa nella stessa serata di lunedì 16 dicembre dal canale Rai Sport. Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), uno dei cuori del comprensorio del Latemar (con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo), sarà la prima delle 12 valli del carosello sciistico internazionale Dolomiti Superski ad aprire i primi impianti dalla costituzione del Dolomiti Superski. In suo omaggio e al prestigioso anniversario, Obereggen aprirà i tornelli venerdì 29 novembre sia alle ore 8:30 che in notturna con le prime sciate in notturna alle ore 19 e festa finale all'Apres Ski Loox a valle della storica pista Oberholz. L'ufficio skipass di Obereggen per la prevendita degli stagionali Val di Fiemme-Obereggen e Dolomiti Superski Family è aperto dal 15 novembre con una speciale promozione per gli sciatori junior, portando l'età per usufruire dello speciale skipass dai 16 ai 18 anni. Si tratta di uno skipass che prevede uno sconto del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri. Da sabato 30 novembre 2024 alle ore 8,30 è prevista l'apertura degli impianti e delle piste di Obereggen, Pampeago e Predazzo e relativi collegamenti.