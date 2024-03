Sci: torna Lucas Braathen, nel 2025 gareggerà per il Brasile

Il giovane campione di slalom Lucas Braathen, dopo aver lasciato ad inizio stagione la squadra della Norvegia per una controversia sulle sponsorizzazioni, ha annunciato che dal prossimo anno tornerà all'agonismo per il Brasile, il paese della madre. Vincitore di cinque gare, 23 anni, un talento ed una simpatia enormi, Lucas ha dato lui stesso l'annuncio con un "vamos dancar", andiamo a danzare, sulla neve ovviamente, certo di trovare in Brasile tantissimi tifosi per lo sci e non solo per il calcio.