Scommesse: Abodi, spero Tonali capisca danno a sé e sistema

"Intanto mi auguro Tonali abbia capito il danno procurato a se stesso e al sistema. Poi gli strumenti con i quali si è arrivati a questa decisione non posso commentarli, c'è un sistema sportivo e una giustizia autonoma che rispetto. Mi auguro si faccia chiarezza senza ipocrisie e omertà". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando il patteggiamento di Sandro Tonali per il caso scommesse a margine del Premio Mecenate dello Sport in corso al Salone d'Onore del Coni. "Carta dei doveri? Ho un'idea e non è frutto solo del mio lavoro, ma che devo condividere. Vedrete però che entro la fine dell'anno ci sarà", ha concluso Abodi.