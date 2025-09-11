Scontro con la Serbia, Djokovic pronto a trasferirsi in Grecia

Ancora un cambio nella vita di Novak Djokovic. Il tennista ex n.1, secondo quanto riporta la stampa internazionale, è pronto a trasferirsi in Grecia dopo essere stato etichettato come "traditore" dalla Serbia. Djokovic è volato ad Atene con la sua famiglia dopo che il governo di Aleksandar Vučić ha criticato Djokovic per aver sostenuto le proteste degli studenti, scesi in piazza chiedendo nuove elezioni. La Serbia, che ha sempre considerato Djokovic uno dei pezzi più pregiati del Paese e si congratulava per i successi del campione, ora considera il giocatore un traditore proprio per il sostegno alle proteste. Ci sarebbe questo dietro la decisione presa da Djokovic nelle ultime settimane: lasciare Belgrado e trasferirsi con la famiglia ad Atene. Il serbo avrebbe già iscritto i due figli maggiori, Stefan e Tara, in una scuola della capitale e si è anche allenato con il figlio in un tennis club ateniese.