Scott McTominay punta al titolo con il Napoli: "Voglio portare lo scudetto ai tifosi"

"La passione dei tifosi napoletani è incredibile. E' qualcosa che non avevo mai visto prima, l'ho adorata. Quello che voglio dare alla gente qui è un titolo. È la cosa più importante che sento di dover ottenere anche nella mia carriera. Ci penso continuamente". Lo ha detto Scott McTominay, centrocampista del Napoli nello speciale di "Champions of Made in Italy", rubrica prodotta da Lega Serie A dedicata oggi allo scozzese che ieri ha segnato una doppietta nella vittoria contro l'Empoli.

McTominay punta con determinazione allo sprint scudetto: "Voglio essere colui che ci porterà a vincere - ha detto - e voglio fare del mio meglio per portarci nella direzione giusta dando tutto in campo e senza avere rimpianti a fine stagione. Dal momento in cui sono arrivato all'aeroporto sono rimasto sconvolto da quanto fossero incredibili e appassionate le persone qui era quasi come se fossero lì per vedermi. È stato sorprendente e fantastico per me. Non ho altro che amore e gratitudine per loro ed è un privilegio essere un atleta e vivere in un ambiente in cui le aspettative sono alte. E gioco per una squadra come il Napoli, la squadra di Maradona, e in Serie A. È un campionato molto duro con squadre incredibili. Un paese bellissimo. Un posto dove in realtà non ero mai stato in tutta la mia vita il che è sorprendente perché amo la cultura qui. Amo il cibo. Amo il modo in cui le persone sono. Sono così accoglienti e ha così tante città diverse e incredibili. Ovviamente, Napoli per me è la numero uno e poter vivere tutto questo insieme a tutte le persone qui è è incredibile. Quindi sì. Voglio solo continuare a dare il massimo e giocare sempre ad un livello alto. Spero che la gente capisca che do tutto ogni volta che entro in campo, e questo è davvero tutto ciò che puoi fare come calciatore dare il massimo".